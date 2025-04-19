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В Уфе столкнулись 2 легковушки и маршрутный автобус «Форд Транзит»

Страшная авария произошла утром 19 апреля у остановки «Универмаг Уфа» на проспекте Октября.

Источник: МЧС по РБ

В Уфе столкнулись 2 легковушки и маршрутный автобус «Форд Транзит». Страшная авария произошла утром 19 апреля у остановки «Универмаг Уфа» на проспекте Октября.

Как сообщают в Госавтинспекции Уфы, пассажирский автобус двигался по маршруту 171 «Поселок Мысовцево — клиника БГМУ». Около 10 часов утра в районе остановки потерял управление автобусом и выехал на полосу встречного движения, где наехал на автомашины «Опель Зафира» и «Лада Гранта». Машины были припаркованы на обочине, в момент ДТП людей в них не было.

«В результате ДТП водитель автобуса и три его пассажира обратились за медицинской помощью. По факту происшествия начато административное расследование», — сообщили в ГАИ города.

По данным МЧС по РБ, к извлечению пострадавших были привлечены спасатели. 4 человека были госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидентом уже занялась прокуратура. Будут проведены проверки исполнения законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства. Предварительно, отрабатывается версия, что водителю стало плохо за рулем.