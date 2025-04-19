В Уфе столкнулись 2 легковушки и маршрутный автобус «Форд Транзит»

Как сообщают в Госавтинспекции Уфы, пассажирский автобус двигался по маршруту 171 «Поселок Мысовцево — клиника БГМУ». Около 10 часов утра в районе остановки потерял управление автобусом и выехал на полосу встречного движения, где наехал на автомашины «Опель Зафира» и «Лада Гранта». Машины были припаркованы на обочине, в момент ДТП людей в них не было.