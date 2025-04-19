SHOT: В Хабаровском крае бодибилдер с помощью топора расправился с близкими

В Комсомольске-на-Амуре мужчина-бодибилдер убил топором отчима и серьезно ранил мать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как говорится в публикации, 41-летний мужчина жил вместе с близкими, в ходе возникшей ссоры он схватил топор и напал на них.
«Со всей силы четыре раза ударил мужчину по голове. И все это произошло на глазах пожилой матери», — пишет SHOT.
После этого он ударил топором свою мать, потерявшую в результате сознание, и сбежал с места преступления. Пенсионерку доставили в реанимацию, она находится в коме.
Злоумышленника задержали по горячим следам. На допросе он заявил, что давно ненавидел близких. По данным SHOT, мужчина был многократно судим по статьям о наркотиках, угоне автомобиля, краже и угрозе убийством.