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SHOT: В Хабаровском крае бодибилдер с помощью топора расправился с близкими

В Комсомольске-на-Амуре мужчина-бодибилдер убил топором отчима и серьезно ранил мать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина-бодибилдер убил топором отчима и серьезно ранил мать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как говорится в публикации, 41-летний мужчина жил вместе с близкими, в ходе возникшей ссоры он схватил топор и напал на них.

«Со всей силы четыре раза ударил мужчину по голове. И все это произошло на глазах пожилой матери», — пишет SHOT.

После этого он ударил топором свою мать, потерявшую в результате сознание, и сбежал с места преступления. Пенсионерку доставили в реанимацию, она находится в коме.

Злоумышленника задержали по горячим следам. На допросе он заявил, что давно ненавидел близких. По данным SHOT, мужчина был многократно судим по статьям о наркотиках, угоне автомобиля, краже и угрозе убийством.