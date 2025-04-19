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Лимоны, хлеб и соусы похитила женщина из магазина под Новосибирском

Она выхватила пакет из рук продавца.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские города Купино Новосибирской области задержали подозреваемую в грабеже. Предполагается, что она похитила три лимона, хлеб и два соуса из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, днём 17 апреля женщина, находясь в магазине, попросила сложить в пакет выбранные ею продукты.

«Воспользовавшись тем, что работник магазина отвлекся, подозреваемая схватила пакет и попыталась скрыться», — говорится в публикации ведомства.

Сотрудники задержали женщину и удерживали до приезда полиции. Общая сумма похищенного составила порядка 400 рублей. Подозреваемую доставили в отдел полиции — ей 56 лет, не судима.