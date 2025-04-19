14-летний подросток из Уфы пострадал в аварии с легковушкой

В Уфе 14-летний питбайкер попал под колеса «Лады Калина». Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 43-летний мужчина за рулем легковушки ехал по Боткина и врезался в мопед «Нова», которым управлял школьник. Подросток получил травмы, но в госпитализации не нуждался.
В ГАИ добавили, что мальчик не имел права управления транспортными средством в силу своего юного возраста, поэтому на его родителей завели административное дело. По факту самого ДТП инспекторы начали разбирательство.
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