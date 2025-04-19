Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летний подросток из Уфы пострадал в аварии с легковушкой

В Уфе 14-летний подросток на мопеде столкнулся с «Лада Калина».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 14-летний питбайкер попал под колеса «Лады Калина». Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 43-летний мужчина за рулем легковушки ехал по Боткина и врезался в мопед «Нова», которым управлял школьник. Подросток получил травмы, но в госпитализации не нуждался.

В ГАИ добавили, что мальчик не имел права управления транспортными средством в силу своего юного возраста, поэтому на его родителей завели административное дело. По факту самого ДТП инспекторы начали разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.