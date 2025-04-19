Смертельное ДТП с участием мотоциклистов произошло в Красноярске

Об этом сообщили в городской ГАИ.
По предварительным данным, мотоцикл Kayo, который остановился на светофоре с красным сигналом, был сбит мотоциклом JHL, управляемым 23-летним мужчиной. В результате столкновения он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался. Несмотря на то, что он был в защитном шлеме, у него не было другой защитной экипировки.
Выживший водитель мотоцикла Kayo оказался в состоянии алкогольного опьянения: тест на алкотестере показал уровень алкоголя в три раза превышающий норму — 0,16 мг/л. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.