Смертельное ДТП с участием мотоциклистов произошло в Красноярске

По предварительным данным, мотоцикл Kayo, который остановился на светофоре с красным сигналом, был сбит мотоциклом JHL, управляемым 23-летним мужчиной. В результате столкновения он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался. Несмотря на то, что он был в защитном шлеме, у него не было другой защитной экипировки.