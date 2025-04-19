В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подросток

Как сообщили V102.RU в экстренных службах, ЧП в стенах ГКОУ «Казачий Кадетский корпус имени Недорубова», расположенного в поселке Южный Красноармейского района, произошло еще 16 апреля, но известно о нем стало накануне, 18 апреля.