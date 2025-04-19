Молодая минчанка ответит перед законом за эротические стримы из примерочных

20-летнюю жительницу Минска обвиняют в изготовлении, хранении и распространении порнографических материалов, об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Девушка приехала в Минск учиться на инженера-экономиста, жила на съемных квартирах. Но уже спустя год она отчислилась из вуза и нашла другое занятие — работу на одной из интернет-платформ вебкамщицей.
В сообщении говорится, что она вела стримы с элементами эротики, за вознаграждение демонстрировала свои половые органы, используя при этом различные секс-игрушки, или за токены предоставляла доступ в свою галерею с фото- и видеоматериалами порнографического характера. Причем, трансляции она вела не только из дома, но и из примерочных магазинов.
В итоге девушку задержали и возбудили уголовное дело. Уточняется, что ее преступный доход составил более 14 500 долларов. Вину обвиняемая полностью признала.
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