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В Уфе при столкновении автобуса с машинами пострадали четыре человека

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали четыре человека.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает Госавтоинспекция города, водитель автобуса марки Ford по неустановленной причине, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобили Opel Zafira и LADA Granta, припаркованные на обочине.

В результате аварии водитель автобуса и три его пассажира обратились за медицинской помощью. В легковых машинах в момент ДТП людей не было.

По факту происшествия ведется административное расследование.