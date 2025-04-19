В Уфе при столкновении автобуса с машинами пострадали четыре человека

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает Госавтоинспекция города, водитель автобуса марки Ford по неустановленной причине, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобили Opel Zafira и LADA Granta, припаркованные на обочине.
В результате аварии водитель автобуса и три его пассажира обратились за медицинской помощью. В легковых машинах в момент ДТП людей не было.
По факту происшествия ведется административное расследование.