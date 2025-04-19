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Полиция задержала «стрелявшего» на Вересаева в Ростове

Ростовская область, 19 апреля 2025. DON24.RU. Ночью неизвестный открыл стрельбу у жилых домов на ул Вересаева, 103/3. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Местные жители говорят, что мужчины что-то не поделили и начался спор.

Источник: Don24.ru

После раздались выстрелы, и пули повредили некоторые автомобили. Позже в полиции пояснили, что в ходе конфликта были использованы петарды, а не огнестрельное оружие.

«Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону незамедлительно прибыли на место происшествия и установили 34-летнетнего участника инцидента. В настоящее время нарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.