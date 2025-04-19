Полиция задержала «стрелявшего» на Вересаева в Ростове

После раздались выстрелы, и пули повредили некоторые автомобили. Позже в полиции пояснили, что в ходе конфликта были использованы петарды, а не огнестрельное оружие.
«Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону незамедлительно прибыли на место происшествия и установили 34-летнетнего участника инцидента. В настоящее время нарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.