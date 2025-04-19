В Воронеже вор унес из квартиры даже газовую колонку

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже ранее судимого 28-летнего жителя Воронежа.
По версии следствия, в конце марта в Коминтерновском районе в доме на переулке Славы рецидивист взломал входную дверь квартиры 55-летней женщины. А затем вынес оттуда буквально все более-менее ценное: газовую колонку, палатку, спальный мешок, садовые инструменты, регистратор-антирадар и фотоаппарат. Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. Таким образом, поиск вора занял примерно полмесяца.
— Задержанный рецидивист будет отвечать перед судом по статье 158 УК РФ «Кража». Он признал свою вину, решается вопрос об его заключении под стражу. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, ранее в полиции сообщали о задержании мужчины, который ограбил бывшую жену.