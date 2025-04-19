Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже вор унес из квартиры даже газовую колонку

Рецидивист обчистил квартиру на переулке Славы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже ранее судимого 28-летнего жителя Воронежа.

По версии следствия, в конце марта в Коминтерновском районе в доме на переулке Славы рецидивист взломал входную дверь квартиры 55-летней женщины. А затем вынес оттуда буквально все более-менее ценное: газовую колонку, палатку, спальный мешок, садовые инструменты, регистратор-антирадар и фотоаппарат. Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. Таким образом, поиск вора занял примерно полмесяца.

— Задержанный рецидивист будет отвечать перед судом по статье 158 УК РФ «Кража». Он признал свою вину, решается вопрос об его заключении под стражу. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, ранее в полиции сообщали о задержании мужчины, который ограбил бывшую жену.