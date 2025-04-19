В Крыму умер 7-летний ребенок — Бастрыкину доложат об итогах проверки

Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее семилетнему сыну. В январе текущего года мальчик во время прогулки внезапно потерял сознание, а после стал жаловаться на сильную головную боль.
После обращения в одну из больниц ребенка направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось.
«Через непродолжительное время ребенок скончался. По мнению заявительницы, к указанным последствиям привела несвоевременная постановка верного диагноза, несмотря на неоднократные обращения и имеющиеся симптомы», — уточнили в СК.
Следственные органы начали процессуальную проверку.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.