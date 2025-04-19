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В Крыму умер 7-летний ребенок — Бастрыкину доложат об итогах проверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребенку, который скончался в начале этого года. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее семилетнему сыну. В январе текущего года мальчик во время прогулки внезапно потерял сознание, а после стал жаловаться на сильную головную боль.

После обращения в одну из больниц ребенка направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось.

«Через непродолжительное время ребенок скончался. По мнению заявительницы, к указанным последствиям привела несвоевременная постановка верного диагноза, несмотря на неоднократные обращения и имеющиеся симптомы», — уточнили в СК.

Следственные органы начали процессуальную проверку.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.