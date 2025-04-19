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В Ростове задержали мужчину, напугавшего людей петардами

В Ростове на Вересаево звуки от петард приняли за перестрелку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ЖК «Вересаево» в ночь на субботу произошла потасовка между двумя мужчинами, об этом в городских пабликах сообщили очевидцы. Со слов ростовчан, в какой-то момент один из оппонентов начал стрелять.

Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что хулиган на самом деле использовал не оружие, а петарды.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего участника инцидента.

— В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — прокомментировали в донском главке.

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