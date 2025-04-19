В Татарстане на Каме водолазы нашли тело 60-летнего рыбака

Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.
16 апреля в Мамадышском районе Татарстана перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двое смогли выбраться на берег, но один из них пропал. С 16 по 18 апреля спасатели искали пропавшего.
18 апреля водолазы нашли тело мужчины из Кировской области в 30 метрах от берега на глубине 4 м. Тело передали правоохранительным органам. Причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности.
Главное управление МЧС России по Татарстану напомнило, что сезон навигации маломерных судов начинается 25 апреля. До этого времени выход на воду запрещен, за нарушение предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. руб.