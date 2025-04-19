Букмекеры назвали уфимский «Салават Юлаев» фаворитом в пятом матче

Вечером 19 апреля в Уфе состоится важный поединок в рамках второго раунда плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» в 16:00 по местному времени сойдется на льду со столичным «Спартаком». Это будет уже пятая встреча между командами в текущей серии.