Букмекеры назвали уфимский «Салават Юлаев» фаворитом в пятом матче

Вечером 19 апреля в Уфе состоится важный поединок в рамках второго раунда плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» в 16:00 по местному времени сойдется на льду со столичным «Спартаком». Это будет уже пятая встреча между командами в текущей серии.
Согласно анализу букмекерских контор, уфимцы рассматриваются как явные фавориты предстоящего матча. На победу хозяев льда в основное время букмекеры предлагают коэффициент 2.30, тогда как успех московской команды оценивается в 2.80. Возможность ничейного исхода в основное время матча котируется с коэффициентом 4.20.
Если рассматривать итоговый результат серии, то здесь ставки на победу «Салавата Юлаева» принимаются с коэффициентом 1.75, в то время как на успех «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.10.
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