Лжесотрудники Госуслуг и Центробанка обчистили жительницу Юго-Камского больше чем на 2 миллиона

Против 27-летней жительницы поселка Юго-Камский были применены сразу несколько схем социальной инженерии, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. Сначала ей позвонили как бы с портала Госуслуг, чтобы сообщить о взломе личного кабинета. Потерпевшей рекомендовали восстановить аккаунт через Центробанк.
На следующий день позвонили уже как бы из Центробанка — тут последовало сообщение о том, что на гражданку оформлены кредиты. А закончилось все переводом денег на «безопасный счет».
Только лишившись 2 377 000 рублей, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».
Сотрудники полиции не устают повторять: никаких «безопасных счетов» не существует в природе. Производить финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных лиц, нельзя. Никакие банки никогда не сообщают клиентам ни о каких действиях с вашими счетами. Ну, а если все же случилось, телефон полиции 102.