Лжесотрудники Госуслуг и Центробанка обчистили жительницу Юго-Камского больше чем на 2 миллиона

Сотрудники полиции не устают повторять: никаких «безопасных счетов» не существует в природе. Производить финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных лиц, нельзя. Никакие банки никогда не сообщают клиентам ни о каких действиях с вашими счетами. Ну, а если все же случилось, телефон полиции 102.