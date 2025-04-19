63-летний мужчина погиб на пожаре в садоводстве «Сибирский садовод» в Ангарске

63-летний мужчина погиб на пожаре в ангарском садоводстве «Сибирский садовод». Об этом рассказал в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Утром 19 апреля загорелся дачный дом. Клубы черного дыма заметил 72-летний сосед, проходящий мимо. Мужчина попытался войти внутрь через дверь, но дверь была закрыта. Тогда он залез через окно. Сибиряк успел потушить пламя до приезда спасателей МЧС России. К сожалению, хозяина дома спасти не удалось.
— Дознаватели ведомства установили, что загорелись дрова рядом с печкой, и дом охватил едкий дым, — рассказали в региональном МЧС.
МЧС России о безопасной эксплуатации печей: растопил — следи; не перекаливай; за три часа до сна не топи; подальше от печи убери вещи, отставь мебель; на притопочном листе не складируй дрова и другие горючие материалы.
Напомним, 16 апреля в больницу под Иркутском обратилась мать с 11-летним сыном. Ребенок жаловался на боли, после чего ему сделали рентген. На снимке врачи увидели металлический шарик от пневматического пистолета, который застрял в груди!