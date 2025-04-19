Под Ростовом подросток на мопеде пострадал в аварии

В Гуково Ростовской области 49-летний водитель ВАЗа спровоцировал аварию, сообщили в Донской ГАИ. По данным ведомства, автомобилист при повороте не предоставил преимущество другим участникам движения.
В результате легковушка протаранила электромопед, которым управлял 17-летний парень. Подросток получил травмы, и ему понадобилась помощь врачей.
— Госавтоинспекция напоминает родителям о недопустимости предоставления управления транспортными средствами несовершеннолетним. Это касается как маломощной техники — квадроциклов, скутеров, байков и мопедов, так и автомобилей, — обратились к жителям региона сотрудники ГАИ.
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