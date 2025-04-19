Под Ростовом подросток на мопеде пострадал в аварии

— Госавтоинспекция напоминает родителям о недопустимости предоставления управления транспортными средствами несовершеннолетним. Это касается как маломощной техники — квадроциклов, скутеров, байков и мопедов, так и автомобилей, — обратились к жителям региона сотрудники ГАИ.