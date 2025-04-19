Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани прошла эвакуация в торговом центре «Южный»

На место прибыли экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани прошла эвакуация в торговом центре «Южный». Об этом сообщили в городских телеграм-каналах.

На место прибыли экстренные службы. У здания собралась толпа посетителей и сотрудников торгового центра. В настоящее время неизвестны причины эвакуации. По предварительной информации, это связано с анонимным сообщением о минировании здания.

Ранее казанцев просили сохранять спокойствие при виде колонн спецтехники. Это связано с проведением командно-штабных учений по ликвидации условной чрезвычайной ситуации.

На этой неделе учения прошли возле ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева. Рядом со зданием собрались не менее пяти пожарных машин. Также там был расположен штаб.