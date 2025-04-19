В Казани прошла эвакуация в торговом центре «Южный». Об этом сообщили в городских телеграм-каналах.
На место прибыли экстренные службы. У здания собралась толпа посетителей и сотрудников торгового центра. В настоящее время неизвестны причины эвакуации. По предварительной информации, это связано с анонимным сообщением о минировании здания.
Ранее казанцев просили сохранять спокойствие при виде колонн спецтехники. Это связано с проведением командно-штабных учений по ликвидации условной чрезвычайной ситуации.
На этой неделе учения прошли возле ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева. Рядом со зданием собрались не менее пяти пожарных машин. Также там был расположен штаб.