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В Тольятти водитель Lada Vesta не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina

18 апреля, в 17:50, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей.

18 апреля, в 17:50, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По информации Госавтоинспекции, 74-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по улице Революционной в сторону улицы Фрунзе, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Kalina, за рулем которого находился 23-летний мужчина.

Авария произошла на перекрестке проспекта Ленинского дублёра и улицы Революционной.

В результате аварии оба водителя были госпитализированы с травмами. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Госавтоинспекция продолжает расследование.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в самарском кардиодиспансере выполнили две новые операции на сердце.

Стоит также напомнить о том, что переменная облачность сохранится в Самарской области ночью 19 апреля.