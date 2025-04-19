В Тольятти водитель Lada Vesta не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina

По информации Госавтоинспекции, 74-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по улице Революционной в сторону улицы Фрунзе, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Kalina, за рулем которого находился 23-летний мужчина.