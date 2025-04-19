В ДТП погиб 88-летний пассажир и три человека травмированы в Борисовском районе

В милиции рассказали, что 64-летний водитель ехал на автомобиле Сузуки SХ4 в сторону Минска. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением 54-летнего водителя. После этого легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.