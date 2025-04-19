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В ДТП погиб 88-летний пассажир и три человека травмированы в Борисовском районе

В ДТП в Борисовском районе погиб 88-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 апреля в Борисовском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Авария случилась около 13.00 на 452-м км автодороги М-1 «Брест — Минск — граница РФ» вблизи агрогородка Лошница.

В милиции рассказали, что 64-летний водитель ехал на автомобиле Сузуки SХ4 в сторону Минска. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением 54-летнего водителя. После этого легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия погиб 88-летний пассажир автомобиля Suzuki. Сам водитель Suzuki, а также пассажиры-женщины, 64 и 38 лет, с полученными травмами госпитализированы», — рассказали в УВД.

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