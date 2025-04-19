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Ушла от подруги, а после бесследно исчезла. 11-летнуюю школьницу разыскивают в Иркутской области

В Зиминском районе начались поиски 11-летней школьницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

11-летняя девочка из Зиминского района, погостив у подруги, отправилась домой, а после бесследно исчезла. Произошло все вечером 18 апреля 2025 года, отец школьницы сразу же обратился за помощью в полицию. Как стало известно КП-Иркутск, на данный момент к поискам подключились волонтеры.

— Приметы разыскиваемой: рост около 120 сантиметров, карие глаза, тёмно-русые волосы до плеч, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Семья живет в селе Кимильтей. В последний раз школьница была одета в розовую шапку, черную куртку, синие школьные брюки, синие кроссовки, возможно с собой у нее есть красная папка для творчества.