Ушла от подруги, а после бесследно исчезла. 11-летнуюю школьницу разыскивают в Иркутской области

11-летняя девочка из Зиминского района, погостив у подруги, отправилась домой, а после бесследно исчезла. Произошло все вечером 18 апреля 2025 года, отец школьницы сразу же обратился за помощью в полицию. Как стало известно КП-Иркутск, на данный момент к поискам подключились волонтеры.
— Приметы разыскиваемой: рост около 120 сантиметров, карие глаза, тёмно-русые волосы до плеч, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Семья живет в селе Кимильтей. В последний раз школьница была одета в розовую шапку, черную куртку, синие школьные брюки, синие кроссовки, возможно с собой у нее есть красная папка для творчества.