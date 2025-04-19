В Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилем и скутером

В Волжском районе Самарской области по информации Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по «Обходу города Самары» в сторону Самары, на 8 километре дороги при повороте налево не уступил дорогу скутеру TANK.
В результате столкновения пострадал 40-летний мужчина, управлявший скутером.
Пострадавший получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Госавтоинспекция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о том, что самарский спортсмен Александр Кудашев стал чемпионом России по плаванию.
Недавно стало известно о том, что ОДК-Кузнецов представил военные артефакты на историческом форуме в Самаре.