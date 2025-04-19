В Миассе задержан нетрезвый водитель за попытку подкупа полицейских

Этот факт зафиксировала следственно-оперативная группа, которая выехала на место, после того, как полицейские сообщили об инциденте руководству. Теперь помимо наказания за вождение в нетрезвом виде мужчине грозит уголовная ответственность за попытку дачу взятки должностному лицу. Она предполагает штраф до 1,5 миллиона рублей, лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.