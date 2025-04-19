Суд Петербурга отправил в СИЗО цыганок-карманниц и их организатора

По версии следствия, не позднее ноября прошлого года фигуранты объединились для совершения краж. Группой, как считают правоохранители, руководил Султан Жуков, распределивший роли и обязанности между участниками. За пять эпизодов похищено имущество на общую сумму более 600 тысяч рублей — в основном смартфоны Apple iPhone. Всего же известно не менее о 20 кражах.