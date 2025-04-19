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Суд Петербурга отправил в СИЗО цыганок-карманниц и их организатора

Фигуранты дела просили более мягкую меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО шестерых участников этнической группы, подозреваемых в серии краж дорогостоящих телефонов. Под стражу до 15 мая заключены организатор Султан Жуков, и сами карманницы: Динола и Принцесса Бузулевы, Вера Быдина и Мария Жукова.

По версии следствия, не позднее ноября прошлого года фигуранты объединились для совершения краж. Группой, как считают правоохранители, руководил Султан Жуков, распределивший роли и обязанности между участниками. За пять эпизодов похищено имущество на общую сумму более 600 тысяч рублей — в основном смартфоны Apple iPhone. Всего же известно не менее о 20 кражах.

Пострадавшие сообщили о краже имущества на суммы от 88 до 152 тысяч рублей. Следствие указывает на систематический характер преступлений и мотив обогащения.

— Все обвиняемые возражали, просили отказать или избрать иную, более мягкую меру пресечения, — отметили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, что Султана Жукова задержали в Ростовской области. Известно, что именно он отправил воровать телефоны трех своих дочерей и сожительницу. Накануне фигурантам дела предъявили обвинения.