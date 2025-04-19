Минпросвещения Казахстана прокомментировало ДТП с детьми в Акмолинской области

По данному факту сообщаем, что группа детей, занимающихся в частной футбольной школе, следовала в г. Астана для участия в детском футбольном турнире среди команд 2011−2012 годов рождения. Перед выездом родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку, подтвердив это сообщением в общем чате мессенджера WhatsApp.