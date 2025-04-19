Минпросвещения Казахстана прокомментировало ДТП с детьми в Акмолинской области

16 подростков и тренер ехали в автобусе на соревнования по футболу, возраст детей — от 14 до 16 лет. В результате аварии тренер погиб, а дети оказались в больнице.
По данному факту сообщаем, что группа детей, занимающихся в частной футбольной школе, следовала в г. Астана для участия в детском футбольном турнире среди команд 2011−2012 годов рождения. Перед выездом родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку, подтвердив это сообщением в общем чате мессенджера WhatsApp.
Однако, представители частной футбольной школы не проинформировали местные и правоохранительные органы касательно транспортировки детей. Хотя ранее комитетом во все местные исполнительные органы были направлены инструкции по организации перевозок детей, в которых четко прописаны требования к сопровождению, техническому состоянию транспорта, наличию необходимых документов и ответственности сопровождающих лиц.
На данный момент 15 из 16 детей уже находятся дома. Одного ребенка сегодня должны доставить в Павлодар санитарной авиацией в областную детскую больницу для продолжения лечения по месту жительства.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области находится на связи с мамой пострадавшего мальчика.