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Полиция Краснодара проверяет сообщения о драке между подростками

Полиция Краснодара проводит проверку по факту конфликта, произошедшего 10 апреля 2025 года на спортивной площадке по улице Летчика Позднякова.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, между группой несовершеннолетних в возрасте от семи до одиннадцати лет возникла ссора, переросшая в физическое столкновение.

По заявлениям, поступившим от родителей детей, получивших телесные повреждения, полицейские оперативно предприняли меры. Были установлены и опрошены как участники инцидента, так и очевидцы произошедшего. Для оценки характера травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.