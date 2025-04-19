На Тюменском тракте водитель загоревшейся фуры получил ожоги

Пострадал водитель, он получил ожоги, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пламя было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
По предварительной версии, причиной возгорания грузовика стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге при пожаре в квартире на пятом этаже 16-этажного дома на улице Таганской пострадал человек.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, из них 20 детей. Звеньями газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов были спасены 10 человек, в том числе 2 детей.