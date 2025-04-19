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На Тюменском тракте водитель загоревшейся фуры получил ожоги

На 272-м километре трассы Екатеринбург Тюмень вспыхнул большегруз.

Пострадал водитель, он получил ожоги, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пламя было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

По предварительной версии, причиной возгорания грузовика стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге при пожаре в квартире на пятом этаже 16-этажного дома на улице Таганской пострадал человек.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, из них 20 детей. Звеньями газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов были спасены 10 человек, в том числе 2 детей.