Под Ростовом 10-летний ребенок попал в больницу после аварии

В Красном Сулине Ростовской области в субботу, 19 апреля, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГАИ региона.
26-летний водитель «Хендая» двигался по улице Вокзальной и не заметил мальчика, перебегающего дорогу. В результате автомобиль наехал на школьника. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
— Напоминайте детям, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, обязательно убедившись в безопасности", — сказали в пресс-службе ГАИ.
Ранее в другом районе области произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний. 17-летний парень, управляя мопедом, столкнулся с машиной.
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