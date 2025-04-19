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Под Ростовом мужчина до смерти забил знакомого, а после закричал от страха

В Ростовской области мужчина показал следователям, как нападал на человека.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Шахтам Ростовской области предъявил обвинение дончанину, подозреваемому в расправе над 42-летним знакомым. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным ведомства, 24-летний мужчина распивал алкоголь на улице в поселке Новосветловский со своим приятелем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Молодой человек ударил оппонента, в результате чего тот скончался на месте.

Как позже рассказал подозреваемый во время следственного эксперимента, он не ожидал, что драка закончится смертью.

— Он упал спиной назад. Я начал кричать. Я сильно испугался. Человек же умер, — заявил задержанный во время следственного эксперимента на месте преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый взят под стражу.

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