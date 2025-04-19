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В Уфе «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком»

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

На льду «Уфа-Арены» состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2025, где «Салават Юлаев» встретился со столичным «Спартаком». В напряжённой борьбе хозяева льда добились победы в дополнительное время со счётом 4:3, сократив отставание в серии до 2−3.

Игра началась с быстрой шайбы — уже на второй минуте Скотт Уилсон открыл счёт после передач Хафизуллина и Ремпала. Московский клуб ответил через семь минут, когда Иван Морозов сравнял счёт. К концу первого периода уфимцы вновь вышли вперёд благодаря точному броску Дениса Яна.

Во втором отрезке Александр Хмелевски увеличил преимущество хозяев, но «Спартак» не сдался. Две быстрые шайбы Порядина и Морозова вновь сравняли счёт. Основное время не выявило победителя, и в овертайме решающую шайбу забросил Скотт Уилсон, принеся победу «Салавату Юлаеву».

Следующий матчи серии запланирован на 21 и 23* апреля.

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