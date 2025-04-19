В Воронеже сгорела пилорама

На место пожара приехали 34 сотрудника МЧС на десяти пожарных машинах. С огнем они справились в 13.09. К тому времени в здании пилорамы 20×10 м пламя уничтожило весь второй этаж. Рухнула крыша на площади 80 квадратных метров. В сушилке 4×10 м кровля сгорела полностью.