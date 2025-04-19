В Воронеже сгорела пилорама

В субботу, 19 апреля, в 12.04 на левом берегу в микрорайоне Машмет на улице Новосибирской случился пожар. Загорелось здание пилорамы.
На место пожара приехали 34 сотрудника МЧС на десяти пожарных машинах. С огнем они справились в 13.09. К тому времени в здании пилорамы 20×10 м пламя уничтожило весь второй этаж. Рухнула крыша на площади 80 квадратных метров. В сушилке 4×10 м кровля сгорела полностью.
В тот же день в 12.20 загорелась однокомнатная квартира в Боброве в пятиэтажном доме № 83 на улице 22 Января. На место ЧП выезжали 12 работников МЧС на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 12.27. Пламя повредило кухню 3×4 м по всей площади.
На обоих пожарах, по оперативным данным, пострадавших не было.
Напомним, утром 19 апреля на Ленинском проспекте горел склад, во время пожара уничтожена часть стройматериалов и повреждены три бочки с маслом. А ночью 19 апреля на Московском проспекте случился пожар в офисном здании.