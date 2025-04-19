В Ташкенте водительница «под кайфом» устроила хаос на дорогах

На сигнал инспектора водительница не отреагировала, проигнорировала требование об остановке и продолжила движение, повредив ещё два автомобиля. В дальнейшем на своем пути машина задела ещё несколько транспортных средств. Очевидцы говорят, что всего было повреждено около 30 авто.