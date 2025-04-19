В Ташкенте водительница «под кайфом» устроила хаос на дорогах

На видео видно, как толпа начинает скапливаться вокруг машины — ещё немного, и очевидцы вполне могли бы устроить самосуд над теми, кто подверг опасности столько людей.
Инцидент прокомментировали в СБДД.
По данным ведомства, 19 апреля, около 07:30, инспектор дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю «Ласетти», который двигался без номерных знаков и, как оказалось, ранее попал в ДТП, с места которого пытался скрыться.
На сигнал инспектора водительница не отреагировала, проигнорировала требование об остановке и продолжила движение, повредив ещё два автомобиля. В дальнейшем на своем пути машина задела ещё несколько транспортных средств. Очевидцы говорят, что всего было повреждено около 30 авто.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС, автомобиль удалось остановить. В салоне находились две женщины и один мужчина. При осмотре авто в присутствии понятых были обнаружены вещества, использующиеся для употребления наркотиков.
На место была вызвана оперативно-следственная группа. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Водитель и один из пассажиров задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 УК — «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение».
Подобное правонарушение наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.
Следственные действия продолжаются. Также проводится правовая оценка действий остальных участников инцидента.