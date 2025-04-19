Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троллейбус провалился в огромную яму в Октябрьском районе Новосибирска

Его пришлось вытаскивать с помощью КамАЗа.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 апреля в Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Троллейбус провалился в крупную яму на проезжей части рядом с домом № 5 по улице Виталия Потылицына.

— Чтобы извлечь транспортное средство из ямы, потребовалась помощь грузовика «КамАЗ», которому удалось вытянуть троллейбус лишь после нескольких попыток, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина Павловская.

Инцидент создал значительные трудности для жителей, поскольку поврежденный участок находится на единственной дороге, ведущей к улице Плющихинской.

Как сообщила Марина, эта яма на дороге существует уже давно и представляет собой постоянную проблему для водителей. Чтобы избежать попадания в нее, автомобилистам приходится рискованно маневрировать, выезжая на встречную полосу.

Ситуация усугубляется тем, что на этом отрезке дороги отсутствует уличное освещение. Из-за этого в темное время суток разглядеть опасный провал практически невозможно, что значительно увеличивает риск аварий. Недавно, к примеру, на этой же улице ночью кто-то влетел в автобусную остановку «Сквер».