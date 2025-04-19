Троллейбус провалился в огромную яму в Октябрьском районе Новосибирска

Ситуация усугубляется тем, что на этом отрезке дороги отсутствует уличное освещение. Из-за этого в темное время суток разглядеть опасный провал практически невозможно, что значительно увеличивает риск аварий. Недавно, к примеру, на этой же улице ночью кто-то влетел в автобусную остановку «Сквер».