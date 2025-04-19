Троллейбус провалился в огромную яму в Октябрьском районе Новосибирска

Вечером 19 апреля в Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Троллейбус провалился в крупную яму на проезжей части рядом с домом № 5 по улице Виталия Потылицына.
— Чтобы извлечь транспортное средство из ямы, потребовалась помощь грузовика «КамАЗ», которому удалось вытянуть троллейбус лишь после нескольких попыток, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина Павловская.
Инцидент создал значительные трудности для жителей, поскольку поврежденный участок находится на единственной дороге, ведущей к улице Плющихинской.
Как сообщила Марина, эта яма на дороге существует уже давно и представляет собой постоянную проблему для водителей. Чтобы избежать попадания в нее, автомобилистам приходится рискованно маневрировать, выезжая на встречную полосу.
Ситуация усугубляется тем, что на этом отрезке дороги отсутствует уличное освещение. Из-за этого в темное время суток разглядеть опасный провал практически невозможно, что значительно увеличивает риск аварий. Недавно, к примеру, на этой же улице ночью кто-то влетел в автобусную остановку «Сквер».