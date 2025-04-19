В Красноармейском районе Самарской области мотоциклист погиб в результате аварии

Днём, около 14:00, на пересечении улиц 26-го Партсъезда и Лесной в Красноармейском районе произошло жёсткое столкновение легковой автомобиль ВАЗ-2110 не разминулся с мопедом марки SUPER.
Удар оказался смертельным для пассажира мопеда, 41-летнего мужчины он скончался до приезда скорой помощи. Женщина, находившаяся за рулём мопеда, 1985 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была экстренно госпитализирована.
Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. На месте работают следователи и эксперты.
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