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В Красноармейском районе Самарской области мотоциклист погиб в результате аварии

Днём, около 14:00, на пересечении улиц 26-го Партсъезда и Лесной в Красноармейском районе произошло жёсткое столкновение легковой автомобиль ВАЗ-2110 не разминулся с мопедом марки SUPER.

Днём, около 14:00, на пересечении улиц 26-го Партсъезда и Лесной в Красноармейском районе произошло жёсткое столкновение легковой автомобиль ВАЗ-2110 не разминулся с мопедом марки SUPER.

Удар оказался смертельным для пассажира мопеда, 41-летнего мужчины он скончался до приезда скорой помощи. Женщина, находившаяся за рулём мопеда, 1985 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была экстренно госпитализирована.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. На месте работают следователи и эксперты.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самарской области простятся с заслуженной артисткой театра Любовью Долгих.

Также стало известно о том, что в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилем и скутером.