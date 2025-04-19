На улице Севанская на юге Москвы перевернулся автомобиль и врезался в другую припаркованную машину. На газоне около места ДТП лежит пострадавший.
На место прибыл пожарный расчет.
Движение по улице затруднено.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Автомобиль перевернулся на юге Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
На улице Севанская на юге Москвы перевернулся автомобиль и врезался в другую припаркованную машину. На газоне около места ДТП лежит пострадавший.
На место прибыл пожарный расчет.
Движение по улице затруднено.