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В аварии с фурой на трассе в Башкирии пострадал 74-летний мужчина

В Башкирии пенсионер пострадал в аварии.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от деревни Верный Иглинского района Башкирии произошла авария, в котором пострадал пенсионер. По информации республиканского госкомитета по ЧС, лоб в лоб столкнулись Toyota Chaser и грузовик SITRAK.

На место ДТП прибыли спасатели, которым предстояло деблокировать 74-летнего пострадавшего водителя японского авто. С тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу.

По факту аварии начато разбирательство.

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