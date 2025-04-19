В аварии с фурой на трассе в Башкирии пострадал 74-летний мужчина

Недалеко от деревни Верный Иглинского района Башкирии произошла авария, в котором пострадал пенсионер. По информации республиканского госкомитета по ЧС, лоб в лоб столкнулись Toyota Chaser и грузовик SITRAK.
На место ДТП прибыли спасатели, которым предстояло деблокировать 74-летнего пострадавшего водителя японского авто. С тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу.
По факту аварии начато разбирательство.
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