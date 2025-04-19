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Житель Сызранского района чудом выжил в охваченном пожаром частном доме

Поздним вечером 18 апреля в селе Переволоки Сызранского района вспыхнул пожар загорелся частный жилой дом на улице Степана Разина.

Поздним вечером 18 апреля в селе Переволоки Сызранского района вспыхнул пожар загорелся частный жилой дом на улице Степана Разина. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 21:40.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись три пожарно-спасательных расчёта. Пламя стремительно распространилось, охватив около 100 квадратных метров. Ликвидация пожара завершилась в 22:31.

Внутри дома находился 51-летний мужчина. Несмотря на полученные травмы, ему удалось выжить.

«МК в Самаре» сообщал о том, что в Красноармейском районе Самарской области мотоциклист погиб в результате аварии.

Также стало известно в Самарской области простятся с заслуженной артисткой театра Любовью Долгих.