В Ростовской области спасатели потушили 19 пожаров за сутки

У спасателей Ростовской области конец недели выдался насыщенным. В пресс-службе ведомства рассказали, сколько вызовов поступило на пульт дежурного в пятницу, 18 апреля.
Так, за сутки в области произошло 10 техногенных пожаров, сухая растительность вспыхивала четыре раза. Также специалисты работали на месте девяти ДТП.
— На все происшествия в общей сложности выезжали 129 специалистов и 31 единица техники, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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