В Камышлинском районе пожарные тушили крупный ландшафтный пожар возле реки Сок

Днём 18 апреля в Камышлинском районе произошёл ландшафтный пожар загорелась сухая трава на берегу реки Сок. На место оперативно выехал дежурный караул.
По прибытии огнеборцы установили, что площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Уже через пять минут удалось локализовать открытое пламя, а к 13:20 пожар был полностью ликвидирован.
Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших нет.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности, особенно в пожароопасный весенний период.