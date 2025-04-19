Под Ростовом школьник на мотоцикле устроил аварию на перекрестке

В Таганроге Ростовской области произошла авария, которую спровоцировал 16-летний байкер. Как рассказали в областной ГАИ, на пересечении переулка Гоголевского и улицы Петровской юный мотоциклист промчался на запрещающий сигнал светофора. В результате байк врезался в «Фольксваген Поло» под управлением 75-летнего водителя.