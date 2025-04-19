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Под Ростовом школьник на мотоцикле устроил аварию на перекрестке

16-летний подросток из Таганрога протаранил на мотоцикле иномарку.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области произошла авария, которую спровоцировал 16-летний байкер. Как рассказали в областной ГАИ, на пересечении переулка Гоголевского и улицы Петровской юный мотоциклист промчался на запрещающий сигнал светофора. В результате байк врезался в «Фольксваген Поло» под управлением 75-летнего водителя.

Подросток получил травмы, на скорой помощи его отвезли в больницу.

— Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — сообщили в региональной ГАИ.

За последние дни это уже не первая авария с участием подростков. Так, в Гуково в ДТП попал подросток на мопеде.

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