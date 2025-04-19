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Жителей Башкирии предупредили о тюремном сроке за госизмену

ФСБ объявило предупреждение о госизмене двум жителям Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ФСБ официально предупредила двух жителей республики о недопустимости финансирования Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о 29-летнем уфимце и 22-летнем жителе Салавата.

По данным ФСБ, мужчины предпринимали попытки перевести денежные средства на счета украинского фонда, деятельность которого представляет угрозу безопасности России. Своевременное вмешательство правоохранительных органов позволило заблокировать эти транзакции.

В ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения подобных действий против мужчин может быть возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ), предусматривающей наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время ограничились официальным предостережением, поскольку перечисление средств не было завершено.

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