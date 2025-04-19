Жителей Башкирии предупредили о тюремном сроке за госизмену

В ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения подобных действий против мужчин может быть возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ), предусматривающей наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время ограничились официальным предостережением, поскольку перечисление средств не было завершено.