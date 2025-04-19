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Под Ростовом разыскивают мужчину, который не выходит на связь уже две недели

Жителя Таганрога с начала апреля разыскивают родные.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области пропал местный житель. 45-летний мужчина не дает о себе знать с 4 апреля. Родные Алексея Пронина обратились с заявлением в полицию. Мужчину объявили в розыск.

— Если вам что-либо известно о местонахождении указанного лица, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 8 (863) 463−23−02; 8 (981) 000−02−28, — обратились к дончанам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Алексей Пронин пропал без вести. Фото: ГУ МВД по РО.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в одном из городов 15-летняя школьница пропала по дороге на урок. Ее искали почти двое суток. К счастью, с подростком ничего плохого не произошло. Оказывается, ученица решила посмотреть Ростов. Ее обнаружили в одном из парков.

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