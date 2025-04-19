Под Ростовом разыскивают мужчину, который не выходит на связь уже две недели

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в одном из городов 15-летняя школьница пропала по дороге на урок. Ее искали почти двое суток. К счастью, с подростком ничего плохого не произошло. Оказывается, ученица решила посмотреть Ростов. Ее обнаружили в одном из парков.