Под Ростовом разыскивают мужчину, который не выходит на связь уже две недели

В Таганроге Ростовской области пропал местный житель. 45-летний мужчина не дает о себе знать с 4 апреля. Родные Алексея Пронина обратились с заявлением в полицию. Мужчину объявили в розыск.
— Если вам что-либо известно о местонахождении указанного лица, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 8 (863) 463−23−02; 8 (981) 000−02−28, — обратились к дончанам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Алексей Пронин пропал без вести. Фото: ГУ МВД по РО.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в одном из городов 15-летняя школьница пропала по дороге на урок. Ее искали почти двое суток. К счастью, с подростком ничего плохого не произошло. Оказывается, ученица решила посмотреть Ростов. Ее обнаружили в одном из парков.
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