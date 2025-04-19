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В Риме туристы попытались прорваться в Колизей, закрытый из-за визита Вэнса

Туристам, которые не посетили Колизей из-за его закрытия, пообещали вернуть деньги.
Источник: Аргументы и факты

В Риме туристы попытались прорваться в Колизей после того, как достопримечательность временно закрыли для посещения из-за визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет La Repubblica.

Причиной инцидента стала отмена экскурсий, которые были запланированы на субботу между 17:00 и 18:15 по местному времени. Об этом не сообщили заранее. Тем не менее туристам пообещали вернуть деньги.

Некоторых путешественников не устроили обстоятельства и они попытались самостоятельно пройти на территорию Колизея через закрытые ворота. Их остановила охрана. Отмечается, что представители Колизея извинились перед посетителями и объяснили причины закрытия.

Ранее сообщалось, что турист нацарапал свое имя на стене Колизея. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию.