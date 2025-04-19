Сальдо сообщил о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым Путин сообщил о введении пасхального режима прекращения огня. Данный режим вступит в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и завершится в полночь 21 апреля, продолжаясь в общей сложности 30 часов. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова продлить пасхальное перемирие на линии фронта при условии соблюдения режима тишины российской стороной. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут придерживаться принципа зеркальных действий, передает «Царьград».