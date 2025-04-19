Сальдо сообщил о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Алешки, Голую Пристань и Каховку на Херсонщине.
Украинские военные нарушили пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, продолжая наносить удары по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.
«С 18:00 зафиксированы атаки: — Алешки — FPV-дроны, миномет; — Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; — Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — написал Сальдо. Он подчеркнул, что таким образом украинская сторона нарушает режим прекращения огня, введенный по случаю православной Пасхи.
Глава региона также добавил, что на ряде участков фронта сохраняется тишина и обстрелы не ведутся. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что некоторые украинские военнослужащие все же откликнулись на призыв к миру.
Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым Путин сообщил о введении пасхального режима прекращения огня. Данный режим вступит в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и завершится в полночь 21 апреля, продолжаясь в общей сложности 30 часов. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова продлить пасхальное перемирие на линии фронта при условии соблюдения режима тишины российской стороной. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут придерживаться принципа зеркальных действий, передает «Царьград».