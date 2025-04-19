CNN: США могут признать Крым российским ради окончания СВО

«Никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале. Журналисты указывают, что подобная инициатива может вызвать негативную реакцию как со стороны украинских властей, так и у союзников Вашингтона.