В Еврокомиссии заявили, что ждут доказательств прекращения огня от России

В Европе заявляют, что будут продолжать поддерживать Киев.
На фоне объявленного Москвой перемирия, Евросоюз ждет факты, подтверждающие прекращение огня в зоне конфликта. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», — цитирует дипломата РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачалось пасхальное перемирие, РФ и Украина провели обмен пленными: главное об СВО за 19 апреля.
Президент РФ Владимир Путин 19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии, напоминает RT. Украинские СМИ уже зафиксировали снижение активности российских войск на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить «режим тишины» по истечению пасхальных суток. Уже после ВСУ обстреляли Херсонскую область, передает телеканал 360. В канун Пасхи стороны обменялись пленными, сообщает «Национальная служба новостей».