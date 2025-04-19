Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по городам Херсонской области

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по территории Херсонской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что атаки происходят даже в святую ночь, когда миллионы людей молятся о мире.
По его словам, украинская сторона игнорирует инициативу президента Владимира Путина, направленную на временное прекращение огня.
Сальдо отметил, что с момента вступления перемирия в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени, зафиксированы случаи применения FPV-дронов, миномётные обстрелы, а также сбросы с беспилотников в ряде населённых пунктов, включая Алёшки, Голую Пристань и Каховку.
Он также добавил, что на отдельных участках линии соприкосновения сохраняется относительное затишье, что может свидетельствовать о стремлении части украинских военнослужащих к миру.
«Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — подчеркнул Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия. Он добавил, что если в зоне боевых действий «воцарится» полная тишина, то Киев предлагает продлить её и после Пасхи.