Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по городам Херсонской области

Сальдо отметил, что с момента вступления перемирия в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени, зафиксированы случаи применения FPV-дронов, миномётные обстрелы, а также сбросы с беспилотников в ряде населённых пунктов, включая Алёшки, Голую Пристань и Каховку.