ООН приняла к сведению объявление Россией пасхального перемирия

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия», — отметил Дюжаррик. Он также подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению всеобъемлющего мира, который предусматривает уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.