ООН приняла к сведению объявление Россией пасхального перемирия

В ООН отреагировали на пасхальное перемирие.
ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине, заявив о поддержке усилий по установлению справедливого и прочного мира. Об этом сообщил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия», — отметил Дюжаррик. Он также подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению всеобъемлющего мира, который предусматривает уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.
Дюжаррик добавил, что организация продолжит призывать все стороны конфликта к поиску дипломатических решений. В ООН подчеркнули важность соблюдения правовых норм и гуманитарных принципов во время вооруженных противостояний.
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициативы России по установлению пасхального перемирия станет серьезнейшей политической ошибкой. 9 апреля президент России Владимир Путин выступил с предложением о временном прекращении огня на период Пасхи. По данным издания The Washington Post, украинский лидер, предположительно, не принял российскую инициативу. В Совете Федерации выразили надежду на то, что Зеленский все же объявит пасхальное перемирие, передает RT.