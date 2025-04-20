Вернувшиеся из плена российские военные поделились эмоциями

В Россию, по данным Минобороны, вернулись 246 военнослужащих.
Российские военные, вернувшиеся по обмену из украинского плена, поделились эмоциями. Об этом сообщает Минобороны РФ, которое опубликовало кадры возвращения военнослужащих в telegram-канале.
«До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо», — говорит на видео Минобороны один из российских военнослужащих.
По словам мужчины, дома его ждет семья, мать, брат. Другой военный признался, что уже полгода не слышал голоса матери и собирается позвонить домой. В то, что попал в обменный список, не сразу смог поверить.
Ранее Минобороны сообщило о возвращении в Россию 246 военнослужащих. Они пока находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь. Столько же украинцев были переданы Киеву, пишет RT.