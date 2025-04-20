Киев нарушает договоренности, жертвуя наемниками.
Украина после объявления пасхального перемирия направила в атаку на позиции десантников ВС РФ колумбийских наемников. О боевом столкновении на сумском направлении рассказал российский военкор Евгений Поддубный.
«Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
Перемирие в канун Пасхи объявил президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к зеркальной реакции на действия РФ. В Минобороны России пообещали соблюдать «режим тишины» при условии, что это будут делать ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».
На этом фоне в Евросоюзе заявили, что ожидают фактического прекращения огня в зоне конфликта, передает телеканал 360. В НАТО сообщение Путин о перемирии «приняли к сведению», указывает RT.