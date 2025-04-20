Военкор Поддубный сообщил о провокациях ВСУ после начала пасхального перемирия

Перемирие в канун Пасхи объявил президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к зеркальной реакции на действия РФ. В Минобороны России пообещали соблюдать «режим тишины» при условии, что это будут делать ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».